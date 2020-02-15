Под Томском стартовала акция "Красный обоз", посвященная подвигам сибиряков в годы войны

ТАСС, 15 февраля. Акция "Красный обоз", в ходе которой жители Томской и Кемеровской областей воссоздадут маршрут проходившего в годы Великой Отечественной войны обоза с рыбой, спасшей от голода кузбасских шахтеров, добывавших уголь для оборонных целей СССР, стартовала в субботу в Каргасокском районе Томской области. Об этом сообщила ТАСС замначальника томского департамента культуры Лариса Важова.

В 1942 году в Кузбассе добывали 80% угля для оборонных целей СССР, при этом, как и все труженики тыла, шахтеры испытывали проблемы с продовольствием. Чтобы помочь соседям и тем самым поддержать фронт, рыбаки Нарымского края (Томская область) - старики и женщины - взяли на себя повышенные обязательства по вылову рыбы. В декабре 1942 года за 18 дней конный обоз, собирая рыбу, прошел по населенным пунктам Каргасокского, Парабельского, Колпашевского, Чаинского, Молчановского, Кривошеинского районов современной Томской области. В Томск на 2 100 санях прибыло 620 тонн свежей рыбы, которая по железной дороге была доставлена в Кузбасс.

"Акция стартовала в Каргаске [откуда ушли первые обозы с рыбой для шахтеров и металлургов Кузбасса]. По улицам села прошел санный обоз, оформленный в стиле военного времени 40-х годов XX века. Состоялся театрализованный митинг", - сказала Важова.

Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Реконструированный обоз отправится пустым, без рыбы, и проследует только по ключевым точкам маршрута, так как данная акция нужна в первую очередь, чтобы воссоздать атмосферу и напомнить современникам о трудовом подвиге сибиряков. После Каргаска 15 февраля реконструкция пройдет в Парабели. Такие же мероприятия пройдут 22 февраля - в Колпашеве и Подгорном, 29 февраля - в Молчанове и Кривошеине. По итогам проекта будет создано два фильма и издана книга, куда войдут архивные материалы и воспоминания участников героических событий.

Тематический электровоз

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, в Кузбассе в честь акции пройдет электровоз с тремя тематически оформленными вагонами: вагон с интерактивной выставкой "Атрибуты трудового подвига", где жители Кузбасса увидят фабричную технику, формы для выпечки хлеба и спецодежду рабочих того времени, вагон-теплушка, где артисты артбригады "Все для Победы!" исполнят песни военных лет, а также вагон с военно-полевой кухней, где всех желающих угостят ухой, фронтовым хлебом и соленой рыбой. Встретят его 24 марта в Анжеро-Судженском городском округе, 28 марта - в Новокузнецке и 2 апреля - в Кемерове. Также в этих населенных пунктах пройдут концерты, торжественные собрания и театрализованные митинги.

"Проект "Красный обоз" - уникальный проект. Он призван рассказать нашему молодому поколению о подвиге тружеников тыла в годы войны. Эта историческая реконструкция призвана рассказать том, что победа ковалась не только на фронтах, но и здесь, в Сибири, в тылу. Основная идея акции - показать трудовой подвиг сибиряков в годы войны, общий вклад кузбассовцев в Великую Победу, а также прочные дружеские отношения меду Томской областью и Кузбассом", - сказала собеседница агентства.