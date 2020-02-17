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Новый рейс "ЮВТ-Аэро" свяжет в мае Омск с курортами Горного Алтая

В регионе также намерены запустить также рейс из Омска в Барнаул

ОМСК, 17 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "ЮВТ-Аэро" при поддержке правительства Омской области запустит в мае первый рейс из Омска в Горно-Алтайск для развития межрегионального туризма. Об этом в понедельник рассказал ТАСС начальник управления транспорта Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Алексей Лазуткин.

"Мы в январе добавили [субсидируемый] рейс в Новокузнецк - это горнолыжный курорт Шерегеш. Летом в этом направлении перелетов не будет, это же зимний курорт, поэтому мы открываем в мае рейс в Горно-Алтайск авиакомпании "ЮВТ-Аэро", - сказал Лазуткин.

Рейс в Горно-Алтайск из Омска будет выполняться впервые. Лазуткин добавил, что регион планирует запустить также рейс из Омска в Барнаул, но пока это направление не получило одобрения Росавиации. "Мы подадим повторно заявку в начале мая. Планируется, что рейс будет выполняться, как и в Новокузнецк, [авиакомпанией] Utair", - отметил представитель министерства.

По словам Лазуткина, Омская область активно участвует в развитии межрегиональных рейсов. В 2020 году регион субсидирует авиарейсы в Казань, Ростов-на-Дону, Новокузнецк, Екатеринбург, Новый Уренгой, Салехард, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Тюмень.

Туризм - одно из основных направлений экономики на Алтае, он позволяет развивать и другие сферы - транспортную, торговую, сельское хозяйство. В 2011 году после 20 лет простоя вновь начал работу аэропорт Горно-Алтайска. Для этого потребовалась реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы. Открытие аэропорта способствовало развитию туризма: если по итогам 2011 года турпоток составил 1,35 млн человек, то в 2018 году он превысил 2,1 млн человек.

Шерегеш расположен на юге Кемеровской области и является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. За горнолыжный сезон его посещают около 1 млн человек.

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