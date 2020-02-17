Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девочки в новосибирской больнице

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту смерти девочки в реанимации новосибирской больницы, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

Двухлетняя девочка умерла в реанимации одной из новосибирских больниц в начале января. Перед смертью врачи диагностировали у ребенка повышение уровня сахара. Причина гибели не была установлена. В следственном управлении СК по Новосибирской области по факту произошедшего ранее была инициирована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено дело.

"По факту смерти малолетней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается", - сообщил ТАСС в СК по Новосибирской области.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, она также организовала проверку по факту произошедшего. Сотрудниками аппарата омбудсмена были направлены запросы в региональные Министерство здравоохранения и Министерство образования, а также обращение в прокуратуру. Как пояснила Болтенко, в скором времени планируется выезд в стационар, где умерла девочка.

"Пока мы собираем информацию. Ответы на запросы мы получим в течение месяца. Я планирую провести экспертный совет по данной ситуации", - рассказала ТАСС детский омбудсмен, уточнив, что по результатам проверки будет составлено обращение в адрес регионального Минздрава.