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Суд в Новосибирске отказался утвердить мировое соглашение между "Сибмостом" и кредиторами

Решение о заключении соглашения было принято в феврале на собрании кредиторов компании

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области в понедельник отказал в утверждении мирового соглашения между одной из крупнейших за Уралом строительных компаний "Сибмост" и ее кредиторами, предусматривающее прощение 75% долгов, общая сумма которых составляет около 8 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В феврале на собрании кредиторов "Сибмоста", которая реализует ряд крупных инвестиционных проектов в Сибири, было принято решение о заключении мирового соглашения, о чем сообщил на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве арбитражный управляющий Сергей Кряжев.

"Арбитражный суд Новосибирской области определил: в утверждении мирового соглашения от 7 февраля 2020, заключенного должником акционерным обществом "Сибмост" с кредиторами в ходе процедуры наблюдения по делу о банкротстве акционерного общества "Сибмост", отказать", - сказала судья.

В январе губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал ТАСС, что в 2019 году удалось сохранить все договоры и объем работ "Сибмоста", в настоящее время компания "сохранена, находится в работоспособном состоянии".

В мае 2019 Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в компании. "Сибмост" занимался строительством третьего моста через реку Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Компания пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. Летом 2016 года субподрядчик "Сибмоста" потребовал его банкротства, тогда в дело в качестве кредиторов вступили Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк и Федеральная налоговая служба. В 2017 году были признаны банкротами экс-совладельцы компании Владислав и Альберт Кошкины, которые продали компанию "Объединенному мостостроительному предприятию", принадлежащему АФК "Система" и Сбербанку.

В настоящее время "Сибмост" реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири - строительство Восточного автомобильного обхода Новосибирска, стоимость первого участка которого оценивалась ранее в 10,3 млрд рублей, занимается реконструкцией участка автомобильной дороги в Хакасии, соединяющей регион с соседними Красноярским краем и Тувой, ведет строительство транспортных развязок для Николаевского автомобильного моста в Красноярске.

В новость внесена правка (11:00 мск) — исправление в лиде, правильно - общая сумма долгов около 8 млрд рублей.

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РоссияНовосибирская область
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