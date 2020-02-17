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Транспортная полиция в Томске пресекла канал контрабанды леса в страны ближнего зарубежья

Ущерб государству составил порядка 700 млн рублей

ТОМСК, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Томского линейного отдела полиции в феврале задержали группу лиц по подозрению контрабанде леса из Томской области в страны ближнего зарубежья - злоумышленники, по версии следствия, незаконно добывали лес, а после подделывали на него документы и экспортировали за рубеж. Ущерб государству составил порядка 700 млн рублей, сообщил журналистам замначальника Томского линейного отдела полиции Алексей Дягилев.

"В январе и феврале 2020 года возбуждено 21 уголовное дело. Это организованная группа: предприниматель, пока три контрагента, с кем он работал, плюс лица, которые делали подложные документы, 4-5 человек у нас в статусе подозреваемых", - сказал Дягилев.

Он уточнил, что злоумышленники добывали на территории Томской области лес, вероятно, незаконно, а после делали на него фиктивные документы и вывозили из страны. Преимущественно контрабанду поставляли в Узбекистан, а также в Казахстан и Киргизию, откуда она расходилась в другие страны ближнего зарубежья. По имеющимся у силовиков сведениям, ущерб государству причинен на 700 миллионов рублей. В задержании принимали участие таможенные органы, транспортные прокуроры и сотрудники ФСБ.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе томской транспортной полиции, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 226.1 ("Контрабанда").

Лесопромышленный комплекс - один из ключевых в экономике Томской области. В настоящее время в регионе действуют 1498 договоров на использование лесных участков общей площадью 4,3 миллиона гектаров. Большая ее часть (4 миллиона гектаров) передана в аренду для заготовки древесины.

Теги
РоссияТомская область
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