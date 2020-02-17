Первый за Уралом шаровидный броненосец появился в Новосибирском зоопарке

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Первый за Уралом шаровидный броненосец появился в крупнейшем в стране Новосибирском зоопарке. До этого такое животное содержалось только в Московском зоопарке, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского зоопарка.
Шаровидный броненосец - единственный из всех броненосцев, умеющий сворачиваться в шар, когда его тело полностью прикрыто броней. Именно поэтому его и назвали шаровидным. Также это единственный броненосец из всего семейства, выходящий на поверхность в светлое время суток. Он небольшой - длина тела не превышает 40 см, а вес - 2 кг. В природе шаровидные броненосцы встречаются в юго-западной Бразилии, Боливии, Парагвае и Северной Аргентине.
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Шаровидный броненосец – наш удивительный новенький Коллекция Новосибирского зоопарка пополнилась новым видом. Из зоопарка города Познань (Польша) мы получили шаровидного броненосца. Свое видовое название это животное получило из-за способности сворачиваться в шар. Его броня состоит из нескольких частей. На голове есть щит, плечевой пояс и таз закрывают два больших щита, между ними (примерно посредине тела) есть три узких пояса, между которыми эластичная соединительная ткань. Такое строение как раз и позволяет броненосцу в случае опасности становится неприступным бронированным шаром. Причем, если хищник попытается просунуть лапу или нос в щель в броне, то броненосец может сомкнуть щитки сильнее и прищемить неприятеля. Есть у шаровидного броненосца еще одно качество, позволяющее спасаться от хищников: он умеет быстро закапываться. Самец шаровидного броненосца, прибывший к нам из зоопарка Познань, не сразу адаптировался на новом месте. Дорога и перемены стали для него стрессом. Поначалу он отказывался от еды, редко выходил из укрытия, сворачивался в шар, когда сотрудники зоопарка приближались к нему. Ему нужно было время, чтобы привыкнуть к новому дому. Сложный период позади. Сейчас у нашего новенького всё хорошо: вернулся аппетит, стало интересно, что происходит вокруг. Шансов увидеть его больше в первой половине дня. Шаровидный броненосец живет в павильоне для пингвинов и мелких приматов, делит вольер с серебристыми игрунками. Жизнь этих животных проходит на разных ярусах и в разном режиме, поэтому они друг другу не мешают. Шаровидный броненосец – один их некрупных броненосцев. Длина тела не превышает 40 см, вес взрослого животного – 1-2 кг. В Новосибирском зоопарке есть и другие представители семейства броненосцевых. Два шестипоясных броненосца живут у нас с 2016 года. Фото: kivuli
"Из зоопарка города Познань (Польша) мы получили шаровидного броненосца. Это первый шаровидный броненосец за Уралом - кроме Новосибирского зоопарка они есть еще в Московском", - сказали в пресс-службе.
Имени шаровидному броненосцу пока не дали - он совсем недавно адаптировался и начал есть и выходить из укрытия. Как правило, животных называют исходя из каких-то особенностей их поведения и сейчас специалисты наблюдают за новым обитателем зоопарка, который живет в павильоне вместе с серебристыми игрунками - маленькими обезьянками из Бразилии. "Жизнь этих животных проходит на разных ярусах и в разном режиме, поэтому они друг другу не мешают", - уточнили в зоопарке.
Новосибирский зоопарк - крупнейший в России, занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.