Первый за Уралом шаровидный броненосец появился в Новосибирском зоопарке

Шаровидный броненосец - единственный из всех броненосцев, умеющий сворачиваться в шар, когда его тело полностью прикрыто броней. Именно поэтому его и назвали шаровидным. Также это единственный броненосец из всего семейства, выходящий на поверхность в светлое время суток. Он небольшой - длина тела не превышает 40 см, а вес - 2 кг. В природе шаровидные броненосцы встречаются в юго-западной Бразилии, Боливии, Парагвае и Северной Аргентине.

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Первый за Уралом шаровидный броненосец появился в крупнейшем в стране Новосибирском зоопарке. До этого такое животное содержалось только в Московском зоопарке, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

"Из зоопарка города Познань (Польша) мы получили шаровидного броненосца. Это первый шаровидный броненосец за Уралом - кроме Новосибирского зоопарка они есть еще в Московском", - сказали в пресс-службе.

Имени шаровидному броненосцу пока не дали - он совсем недавно адаптировался и начал есть и выходить из укрытия. Как правило, животных называют исходя из каких-то особенностей их поведения и сейчас специалисты наблюдают за новым обитателем зоопарка, который живет в павильоне вместе с серебристыми игрунками - маленькими обезьянками из Бразилии. "Жизнь этих животных проходит на разных ярусах и в разном режиме, поэтому они друг другу не мешают", - уточнили в зоопарке.

Новосибирский зоопарк - крупнейший в России, занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.