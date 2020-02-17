Новосибирский суд подлил на два месяца домашний арест экс-руководителям клиники Мешалкина

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил на два месяца арест бывшему директору НИИ патологии кровообращения (клиники имени академика Е. Н. Мешалкина) Александру Караськову и его супруге Ирине Бойцовой, которые обвиняются в хищении средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В феврале 2019 года по обвинению в хищении более 1 млрд рублей был арестован замдиректора клиники Евгений Покушалов, через два месяца суд отпустил его под домашний арест. Караськов и Бойцова были арестованы в июне 2019-го, а в августе отправлены под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации доходов, полученных криминальным путем (ст. 174.1 УК РФ).

"Суд считает необходимым продлить домашний арест Караськову до 19 апреля 2020 года, Бойцовой - до 19 апреля 2020 года", - сказала судья Алла Веселых.

Защита и обвинение ходатайствовали об изменении меры пресечения на подписку о невыезде.

НИИ патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина был создан в 1957 году. Он является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике делают все виды операций на сердце.