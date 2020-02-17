В Иркутской области при пожаре в частном доме погибли три человека

ИРКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Пожарные обнаружили тела трех погибших в частном доме в селе Чунского района Иркутской области, где накануне вечером произошло возгорание кровли и веранды. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Произошел пожар в частном жилом доме. В ходе тушения пожара в доме на полу обнаружены трое погибших. [Их] личности, социальные положения устанавливаются", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавший от пожара дом был оборудован печным отоплением и центральным электроснабжением. В тушении пожара были задействованы 25 человек и 9 единиц техники. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются.