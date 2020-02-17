"Русгидро" завершит начатое в СССР строительство Крапивинской ГЭС в Кемеровской области

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" и правительство Кемеровской области договорились о сотрудничестве по проекту завершения строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь, начатое еще в 1976 году. Об этом говорится в сообщении компании.

"Учитывая важность проекта достройки Крапивинской ГЭС для экономики региона и страны в целом, "Русгидро" и Кемеровская область договорились о совместной работе по его внесению на обсуждение правительства РФ и Госсовета РФ, а также в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, который утвержден правительством РФ во исполнение "майского" указа президента РФ", - отмечает "Русгидро".

При начале строительства Крапивинского гидроузла в 70-х годах прошлого века мощность станции предполагалась в 300 МВт, в настоящее время признано целесообразным увеличить мощность станции до 345 МВт за счет использования современного оборудования.

Ожидается, что среднегодовая выработка Крапивинской ГЭС, на которой будут установлены три гидроагрегата мощностью по 115 МВт, составит более 2 млрд кВт ч. Стоимость и окончательные технические параметры проекта строительства ГЭС будут определены по итогам разработки и утверждения Главгосэкспертизой проектной документации. На завершение возведения гидроузла потребуется пять лет с даты возобновления строительства.

"Русгидро" и Кемеровская область договорились совместно определить источники финансирования проекта.

История строительства

Строительство гидроузла с Крапивинской ГЭС мощностью 300 МВт на реке Томь в Кемеровской области было начато в 1976 году. Целями строительства были создание водохранилища для водозабора, создание эффективного источника генерации, защита территорий Кемеровской и Томской областей от паводков. Проектом гидроузла, который выполнил институт Ленгидропроект, предусмотрена дорога по гребню плотины, которая придет на смену паромной переправе. Строительство гидроузла было приостановлено в 1989 году из-за проблем с финансированием - к тому моменту было выполнено около 50% работ.

После введения Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии в промышленную эксплуатацию Крапивинская ГЭС - единственный крупный гидроэнергетический объект в России, строительство которого было начато еще в советское время и не завершено до сих пор.

"В этом месяце мы ввели в эксплуатацию советский долгострой - Зарамагскую ГЭС-1, и мы понимаем, что надо достраивать и Крапивинскую ГЭС. Это надо сделать для улучшения экологической ситуации в Кемеровской области, для развития безулеродной энергетики", - приводятся в сообщении слова главы "Русгидро" Николая Шульгинова.