Росгвардия помогает на Алтае спасать косуль от браконьеров с помощью беспилотников

БАРНАУЛ, 17 февраля. /ТАСС/. Спасением косуль в рамках акции "Спасем косулю", призванной помочь животным, голодающим из-за большого количества снега, в Алтайском крае занялись с помощью беспилотников. Современная техника помогает отслеживать браконьеров, которые могут воспользоваться слабостью животных, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Как ранее сообщал ТАСС, в регионе с 17 января на протяжении почти трех недель были сильные метели и снегопады, снежный покров высотой более метра в лесах не позволяет диким животным добраться до пищи. Акция "Спасем косулю" началась 1 февраля и продлится до 15 апреля, она позволит усилить охрану не только этих животных, но и маралов, лосей, кабанов. Усилен контроль въезда в леса - силовые и природоохранные структуры досматривают автомобили повышенной проходимости и снегоходы, проверяют въезды в места скопления косуль. В лесных хозяйствах региона протаптывают или пробивают трактором тропы для животных, подкармливают их.

"Помогаем спасать бедолаг-косуль - вылавливаем периодически нарушителей. У нас есть авиационный отряд специального назначения, они помогают с помощью беспилотников отслеживать нарушителей. Вертолет использовать нецелесообразно, используется комплекс беспилотных летательных аппаратов. Беспилотный самолет небольшой, он очень удобен на открытом пространстве, коптеры почти бесшумные, их очень удобно использовать там, где глубокий снег или труднодоступная зона, предгорья", - рассказал собеседник агентства.

Как поясняют в пресс-службе Минприроды края, беспилотник передает картинку с места, и оперативная группа выезжает по указанным координатам, устанавливает состав преступления или его отсутствие. Беспилотники помогают за короткое время охватить большую территорию и поддержать работу охотинспекторов и лесников. По словам представителя Росгвардии, к экологической акции привлекли и сотрудников ОМОНа, они помогают в том числе при досмотре автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, в охрану копытных вовлечены все госинспекторы, охотпользователи, арендаторы лесных территорий. Подключены силы МВД, ГАИ, ГИБДД, инспекции гостехнадзора. В ведомстве подчеркивают, что браконьеры наносят колоссальный ущерб фауне, в 2019 году он составил 17,6 млн рублей.