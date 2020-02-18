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В Приангарье водителя скорой осудили за ДТП, в котором погибла беременная пациентка

Он получил семь лет лишения свободы в колонии-поселении

ТАСС, 18 февраля. Суд в Иркутской области приговорил водителя автомобиля скорой помощи, который нетрезвым попал в ДТП, из-за чего погибла беременная пациентка, к 7 годам колонии-поселения, сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.

"Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года", - говорится в сообщении.

Подсудимый отрицал, что был нетрезв и покинул место происшествия.

Приговор вынесен по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения").

Как уставили следствие и суд, в июле 2019 года нетрезвый водитель скорой помощи перевозил из районной больницы поселка Качуг в родильный дом в поселке Усть-Ордынский пациентку на восьмом месяце беременности. Он двигался по встречной полосе, превышая установленную скорость, не включая специальные звуковые и световые сигналы. Автомобиль опрокинулся, пациентка погибла, фельдшер и водитель получили травмы. Виновник аварии скрылся с места ДТП.

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РоссияИркутская область
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