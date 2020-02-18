В Иркутской области сдали в эксплуатацию школу, строительство которой велось 28 лет

ИРКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Здание для гимназии № 1, считавшееся долгостроем на протяжении четверти века, сдали в эксплуатации в городе Ангарске Иркутской области. Образовательный процесс в нем планируют начать с четвертой четверти, сообщила во вторник журналистам начальник управления образования администрации Ангарского городского округа Лариса Лысак.

"Эта школа строилась с 1992 года, попала на период перестройки и безденежья, но был найден компромисс, и за счет финансирования региона и муниципалитета она была достроена. Сегодня здание передается гимназии №1, готовятся правоустанавливающие документы. Как будет получена лицензия на право образовательной деятельности, дети сядут за парты. Мы хотим попытаться сделать это к четвертой четверти, но основная часть детей начнет учиться в этом здании с 1 сентября", - сказал Лысак.

Строительство школы было возобновлено в 2017 году. Подрядной организации пришлось укреплять конструкции, так как за годы простоя изменились нормы по сейсмостойкости, и здание им перестало отвечать. В частности, установлены сейсмоизолирующие опоры, которые сглаживают воздействие подземных толчков, поэтому во время землетрясения каркас будет стоять на месте, рассказал журналистам заместитель директора службы муниципального хозяйства Ангарского городского округа Виктор Максимяк.

"Это было сделано потому, что основной учебный блок - четырехэтажный, а по нормам нельзя в сейсмоопасной зоне строить школу выше трех этажей. Чтобы не демонтировать, не сносить полезную площадь, было такое решение принято. Кроме того, здесь проводилась работа по усилению плит перекрытия, потому что их толщина была недостаточной для существующих норм по сейсмобезопасности", - сказал Максимяк.

Новое здание гимназии состоит из пяти блоков, оно рассчитано на 825 учеников. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, осматривая во вторник объект, отметил, что теперь это одна из самых лучших школ области. В здании есть бассейн длиной 25 м на шесть дорожек, два спортивных зала, танцевальный зал, помещения для внеурочной деятельности, театральные мастерские, костюмерные.

Город Ангарск с населением около 230 тыс. человек расположен в 40 км от областного центра.