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В Красноярске задержали двух подозреваемых в призывах к терроризму

По версии следствия, они размещали их на своих персональных страницах в одной из социальных сетей

ТАСС, 18 февраля. Двое мужчин, подозреваемых в призывах к терроризму, задержаны в Красноярске, возбуждены уголовные дела, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, в 2017-2018 годах двое красноярцев в возрасте 22 и 25 лет размещали на своих персональных страницах в одной из социальных сетей, открытых для всеобщего доступа, материалы, содержащие призывы террористического характера, направленные на оправдание и пропаганду идей и символов международной террористической организации, запрещенной в РФ. В настоящее время подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет). Максимальное наказание по данной части статьи - лишение свободы на семь лет.

Теги
РоссияКрасноярский край
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