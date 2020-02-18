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PepsiCo начнет строительство завода за 10 млрд руб. под Новосибирском в 2020 году

Проект предусматривает создание 900 рабочих мест

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Крупный производитель напитков и снеков корпорация PepsiCo приступит в 2020 году к строительству завода снеков за 10-12 млрд рублей в промышленно-логистическом парке (ПЛП) под Новосибирском, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Соответствующее соглашение было подписано между компанией и правительством Новосибирской области в феврале 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что проект предусматривает создание 900 рабочих мест, предприятие будет производить до 50 тыс. тонн продуктов питания в год.

"Вы знаете, что мы подписали в Сочи с PepsiCo соглашение, [о том, что компания построит] завод. Планируется скоро, вот в этом году начать выходить на стройку", - сказал Решетников.

PepsiСo - один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, выпускает также молочные продукты, чипсы, снеки и другие продукты питания. В России компания владеет рядом предприятий, в том числе заводом по производству соков в Новосибирске.

Теги
РоссияНовосибирская область
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