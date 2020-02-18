Эксперт: число долгостроев в Новосибирской области может вырасти вдвое в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. В Новосибирской области в 2020 году ожидается рост количества проблемных объектов в связи с финансовой необеспеченностью компаний-застройщиков, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС президент саморегулируемой организации некоммерческого партнерства "Строители Сибирского региона" Александр Савельев.

Ранее министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт говорил о том, что в регионе есть предпосылки к росту числа долгостроев в 2020 году в связи с переходом на проектное финансирование. С 1 июля 2019 года воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

"Что касается проблемных домов, помимо уже существующих долгостроев, которых на территории Новосибирской области порядка 70, есть еще 66 домов, которые находятся в зоне риска. Число долгостроев в регионе может удвоиться, если застройщики, возводящие эти дома, не найдут способ привлечения денежных средств", - сказал Савельев, пояснив, что на начало 2020 года число компаний, деятельность которых не обеспечена проектным финансированием и договорами ДДУ, составляет около 30% от всего количества застройщиков (в регионе их 185).

На проектное финансирование к началу 2020 года в Новосибирской области перешли только 35 строительных компаний, 107 застройщиков продолжат работу по старым правилам, привлекая средства граждан по договорам долевого участия (ДДУ). Всего в банках региона открыто больше 2 тыс. эскроу-счетов, общая сумма сделок составляет около 2 млрд рублей, что, по словам Савельева, очень мало.

В середине 2019 года число жителей Новосибирской области, включенных в официальный реестр дольщиков, превысило 2 тысячи человек. Осенью дольщики одного из наиболее крупных микрорайонов города неоднократно устраивали голодовки и пикеты.

По состоянию на начало февраля в Едином реестре проблемных объектов содержатся данные о 2,97 тыс. домов общей площадью 17,43 млн кв. м в 75 регионах России. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.