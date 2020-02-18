Суд в Новосибирске отпустил под подписку о невыезде замруководителя клиники Мешалкина

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения заместителю директора НИИ патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина Евгению Покушалову, который обвиняется в хищении средств, с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом сообщил ТАСС адвокат Покушалова Николай Украинцев.

Покушалов был арестован в феврале 2019 года по обвинению в хищении более 1,3 млрд рублей, через два месяца суд отпустил его под домашний арест. Также по делу о растрате в клинике Мешалкина были арестованы бывший директор НИИ Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова, которые обвиняются в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации доходов, полученных криминальным путем (ст. 174.1 УК РФ). В понедельник суд продлил их домашний арест до 19 апреля.

"Мера пресечения изменена с домашнего ареста на подписку о невыезде", - сказал Украинцев, отметив, что об этом ходатайствовало обвинение.

НИИ патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина был создан в 1957 году. Он является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике делают все виды операций на сердце.