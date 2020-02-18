Суд продлил арест управляющему Пенсионным фондом в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Красноярска на два месяца продлил арест управляющему Пенсионным фондом России по Красноярскому краю Денису Майбороде. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд продлил содержание под стражей до 18 апреля 2020 года", - сказал представитель суда.

Майборода подозревается в получении взятки в 13 млн рублей (ч. 6. ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он, сговорившись со своим заместителем, получил взятку за обеспечение победы коммерческой фирмы в аукционе на приобретение здания для размещения отделения фонда в Ленинском районе Красноярска по максимальной цене контракта - более 130 млн рублей. Позднее Арбитражный суд края признал сделку незаконной.

В 2018 году СК возбудил уголовное дело по факту хищения 75 млн рублей при покупке административных зданий. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей, однако экспертиза установила, что реальная стоимость этих объектов примерно в 2,5 раза меньше. В рамках этого уголовного дела был задержан заместитель управляющего отделением ПФР Алексей Трофимов.