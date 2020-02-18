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Роспотребнадзор обнаружил превышение ПДК вредных веществ в воздухе Братска

Ранее в различные ведомства поступали жалобы жителей города на нулевую видимость, смог и резкий запах

ТАСС, 18 февраля. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе крупного промышленного города Братска Иркутской области были в 2,25 раза превышены по содержанию оксида азота и в 1,1 раза - по содержанию формальдегида, сообщается во вторник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Накануне о проверке жалоб жителей Братска, города с населением более 235 тыс. человек, на нулевую видимость, смог и резкий запах сообщили администрация города, региональные управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора, природоохранная прокуратура. Также и. о губернатора региона сообщил о создании рабочей группы для оценки и оперативного реагирования на ситуацию.

"В связи с обращениями жителей города Братска на загрязнение атмосферного воздуха, плохую видимость и запах специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" 16 и 17 февраля проведены исследования качества атмосферного воздуха, <...> выявлено превышение предельно допустимых концентраций по формальдегиду в 1,1 раза, по оксиду азота - в 2,25 раза", - говорится в сообщении.

Ведомство заявило о начале проведении внеплановых проверок предприятий братских филиалов компании РУСАЛ и группы "ИЛИМ" как вероятных источников загрязнения, уточняется в сообщении.

Синоптики объясняли сложившуюся ситуацию неблагоприятными метеорологическим условиями (НМУ), которые способствуют накоплению в воздухе вредных веществ и заявляли, что в ближайший день ситуация кардинально не изменится. Пресс-служба администрации города уточняла, что предприятия ПАО "РУСАЛ Братск" и братского филиала группы "Илим" работали с учетом объявленного режима НМУ, внештатные ситуации на них не регистрировались.

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