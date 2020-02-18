Новые очистные сооружения запущены на одной из старейших шахт Кузбасса

КЕМЕРОВО, 18 февраля. /ТАСС/. Новые очистные сооружения, которые позволят в три раза сократить содержание загрязняющих веществ в шахтных водах, запущены в эксплуатацию на одном из старейших угольных предприятий Кузбасса - шахте имени С. М. Кирова в Ленинске-Кузнецком (входит в состав "СУЭК-Кузбасс"). Общая сумма инвестиций в экологический проект составила почти 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

"Это высокотехнологичные очистные сооружения модульного типа производительной мощностью 800 м куб./ч, такой тип высокотехнологичного оборудования внедрен впервые в России. <…> Благодаря инновационным решениям концентрация загрязняющих веществ на выходе в природный водоем - реку Иня - снижена в три раза и соответствует всем нормам природоохранного законодательства РФ. Общий объем инвестиций СУЭК в реализацию данного экологического проекта составил 940 млн рублей", - говорится в сообщении компании.

Новые очистные сооружения пришли на смену тем, что эксплуатировались на предприятии с 1961 года и за почти полвека были значительно изношены. В основе новой промышленной водоочистки - немецкая технология, которая уже применяется на других предприятиях "СУЭК-Кузбасс" и доказала свою эффективность. Оборудование собирается на заводе в Германии и предусматривает многоступенчатую систему очистки с помощью фильтрации, флотации, ультрафиолетовое обеззараживание. Это позволяет воде, сбрасываемой в природные водоемы, соответствовать всем санитарным нормам.

Почти 100% промышленных вод после очистки могут использоваться повторно для технологических нужд обогатительной фабрики предприятия, что позволит снизить объемы потребляемых водных ресурсов. Шлам, образующийся в ходе очистки воды, также будет использоваться предприятием повторно в качестве присадки к углю.

Шахта им. С. М. Кирова введена в эксплуатацию в 1935 году и является одним из старейших угледобывающих предприятий Кузбасса.

СУЭК - крупнейшая угольная компания России с производственными активами в 11 регионах РФ, в том числе в Кузбассе. В СУЭК входят восемь шахт и 19 разрезов, девять обогатительных фабрик и установок, три порта, в которых компания является одним из основных акционеров.