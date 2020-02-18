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Экспорт товаров из Новосибирской области вырос в 2019 году почти на четверть

В его структуре почти половина пришлась на топливно-энергетические товары, 30% - на машиностроительную продукцию

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область по итогам 2019 года практически достигла показателя по экспорту товаров, предусмотренного для региона нацпроектом "Международная кооперация и экспорт" на 2024 год. Объем экспорта составил $3,2 млрд, увеличившись почти на четверть, сообщил во вторник и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников в пресс-центре ТАСС.

"В 2019 году по сравнению с 2018-м экспорт вырос больше, чем на 23%. Мы должны к 2024 году были достигнуть $3,29 млрд, мы уже за 2019 год сделали почти $3,2 млрд. Мы уже почти достигли показателя 2024 года, показателя национального проекта", - сказал он.

Решетников отметил, что основными странами-партнерами по экспорту являются Китай (20,5%), Германия (12,2%) и Казахстан (11,6%). При этом в товарной структуре экспорта в 2019 году почти половина пришлась на топливно-энергетические товары, а 30% - на машиностроительную продукцию. Он также добавил, что регион планирует наращивать в структуре экспорта долю таких направлений, как биотехнологии, медицина и IT.

"У нас появляются в этом году интересные страны-[партнеры] - Саудовская Аравия. Вы знаете, что мы в декабре бизнес-миссию туда делали, ездили с нашими компаниями, мы видим на Аравийском полуострове для нас большой потенциал. <…> Первая сделка, которая у нас в декабре в Саудовской Аравии получилась на $200 тыс.- это IT-компания, это "Айвойс Технолоджи", которая занимается речевыми технологиями. Там запускается доставка еды, и им понадобились такие продукты", - сказал Решетников.

По данным заместителя начальника управления, начальника службы федеральных таможенных доходов Сибирского таможенного управления (СТУ) Дмитрия Колыханова, крупнейшими предприятиями-экспортерами Новосибирской области являются "Сибирский антрацит", Новосибирский завод химконцентратов (один из крупнейших российских заводов и ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС), Новосибирский приборостроительный завод и "ЭПМ-Новосибирский электродный завод", занимающийся выпуском практически всех видов электродной продукции, востребованной в том числе алюминиевыми заводами.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов. Проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" является региональной составляющей нацпроекта и предполагает выход на экспорт к 2024 году не менее 240 субъектов МСП, занимающихся выпуском несырьевых неэнергетических товаров.

Теги
РоссияНовосибирская область
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