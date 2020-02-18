Приангарье рассчитывает на софинансирование в расселении домов низкой сейсмоустойчивости

ИРКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Иркутской области с целью получения софинансирования из федерального бюджета подготовят для правительства РФ научное обоснование необходимости расселения многоквартирных жилых домов 335-й серии, которые представляют опасность для проживающих из-за низкой сейсмоустойчивости, сообщил во вторник временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. Таких домов в области насчитывается более 1,3 тыс., в них проживает свыше 10% населения Приангарья.

"Мы должны выйти с предложением в правительство РФ, научно обосновать, что это необходимо, что на территории Иркутской области сейсмодефицит (низкая сейсмоустойчивость домов - прим. ТАСС) имеется, [подготовить] научную базу, которая позволит доказать, что более 1 тыс. 300 домов требуют дополнительного обследования и включения региона в федеральную программу", - сказал Кобзев.

Во вторник в Ангарске он посетил дом 335-й серии, который построен в 1959 году и первым из домов этого типа был признан аварийным в связи с низкой сейсмоустойчивостью. Обследование показало, что ремонтировать здание нецелесообразно. В доме проживают 12 семей. Кобзев поручил членам правительства проработать план действий по обеспечению людей новым жильем.

Дома 335-й серии были построены в 1960-1970 годах как временные, со сроком эксплуатации не более 15 лет. Здания не выдержат сильного землетрясения, так как не рассчитаны на сейсмическую активность 8-9 балов, которая характерна для Иркутской области.

Всего в Приангарье в домах 335-й серии проживают порядка 250 тыс. человек. Во многих зданиях есть трещины, образовавшиеся в результате подземных толчков. Для расселения региону требуется 20 млрд рублей.