Суд Новосибирска назначил домашний арест замглавы компании-собственника рухнувшего здания

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест до 2 апреля заместителя директора ФГУП "ЖКХ ННЦ" Владимира Понуровского. В ведении предприятия находится здание, в пристройке к которому в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, в результате чего один человек погиб, еще четверо пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 апреля", - огласила судья Алла Веселых.

По информации местных СМИ, Владимир Понуровский был задержан правоохранительными органами в понедельник по делу об обрушении крыши в новосибирском Академгородке. Ранее организатор вечеринки Антон Шматов был отправлен Советским районным судом Новосибирска под домашний арест.

По словам директора ФГУП Виталия Михеева, Владимир Понуровский должен был выйти из отпуска, который проводил в Таиланде, 17 февраля, однако на работе он так и не появился. Как сообщила журналистам супруга Понуровского, мужчина хотел вернуться из-за рубежа раньше, однако не смог этого сделать.

Позиция защиты

По словам жены Понуровского, нелегальная вечеринка, проходившая в здании бывшего кафе, была второй. Первая состоялась 14 декабря прошлого года. Понуровский, который, по версии следствия, обеспечивал организаторам вечеринки доступ в помещение, делал это по просьбе директора ФГУП Виталия Михеева и не обладал полномочиями для самостоятельного принятия решения по этому вопросу, сообщил журналистам адвокат Понуровского Валерий Асанов. "Владимир Михайлович [Понуровский] все свои действия согласовывал с директором, деньги, которые были им получены [за аренду помещения], были переданы в кассу предприятия", - пояснил Асанов.

Здание, в котором обрушилась пристройка, находится под управлением территориального управления Минобрнауки, сообщил ТАСС глава ведомства Алексей Колович, добавив, что пристройка была сооружена незаконно. Собственник здания (ФГУП ЖКХ, подведомственное территориальному управлению) уточнил, что пристройка была построена в 2015-2016 годах одним из прежних арендаторов помещения, которое сдавалось с 2014 года. При этом глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон в разговоре с ТАСС рассказал, что СО РАН, которое владело зданием ранее, передало его и все необходимые документы ФГУП ЖКХ ННЦ в ноябре 2019 года.

В ночь на 2 февраля в раздевалке кафе на бульваре Молодежи в новосибирском Академгородке произошло обрушение кровли под тяжестью скопившегося снега на площади 240 кв. метров. Всего под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, двое получили переохлаждение и позднее были отпущены домой, еще двое госпитализированы с переломами. Также в результате обрушения погибла девушка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").