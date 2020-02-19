Новый терминал аэропорта Барнаул планируют сдать весной 2023 года

БАРНАУЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Здание нового терминала аэропорта Барнаул им. Г. С. Титова стоимостью около 3 млрд рублей планируется сдать в эксплуатацию весной 2023 года. Средства на строительства будет изыскивать владелец объекта - ООО "Новапорт Холдинг", который получит контрольный пакет акций аэропорта, сообщил в среду во время заседания правительства региона министр транспорта края Александр Дементьев.

Новый терминал необходим аэропорту Барнаула, поскольку нынешний площадью 4 тыс. кв. м при росте пассажиропотока за последние 10 лет в два раза - до 530 тыс. человек, стал неудобен. Было решено, что имеющееся здание целесообразно реконструировать под международный терминал, а рядом построить пристройку размером более 8 тыс. кв. метров стоимостью около 3 млрд рублей. Собственниками "Авиапредприятия "Алтай", в структуру которого входит комплекс аэропорта, являются администрация Алтайского края с 52% акций и компания "Новапорт" с 48%.

"Мы планируем часть работ [проектных, согласовательных] выполнять параллельно и весной 2023 года, чтобы не пропустить сезон, мы должны запустить комплекс. <…> Принимается решение об увеличении уставного капитала [аэропорта] путем допэмиссии 352 тыс. 106 акций, "Новапорт Холдинг" выкупает всю эту сумму акций по рыночной стоимости. Таким образом, количество акций, которое было у Алтайского края (169 тыс. 533 акции - прим. ТАСС) остается неизменным, но общая доля в уставном капитале будет равна 25% плюс одна акция, так называемый блокирующий пакет, который позволит вести дальнейшую деятельность и осуществлять контроль за реализацией этого инвестпроекта, у "Новапорта" будет 75% минус одна акция", - сказал Дементьев.

По словам Дементьева, после покупки акций "Новапортом", они будут переданы правительству края в залог до момента введения в эксплуатацию нового аэровокзала. За невыполнение обязательств, нарушение сроков предусмотрены штрафные санкции - партнер признает право региона выкупить дополнительно выпущенные акции за половину стоимости, и власти края могут в одностороннем порядке расторгнуть соглашение и выкупить их назад. Как пояснила начальник управления имущественных отношений края Елена Зинкова, в такой ситуации в части имущественного контроля регион практически ничего не теряет, а с точки зрения экономики - получает важную инвестиционную составляющую.

Как пояснил на заседании краевого правительства гендиректор "Новапорт Холдинга" Сергей Рудаков, средства на строительство нового комплекса предполагается изыскивать внутри компании, а также привлечь кредит Сбербанка. Также он отметил, что в перспективе планируется увеличение количества рейсов и направлений полетов, в том числе по международным направлениям.