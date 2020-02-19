В Кемеровской области выбрали застройщика спорткомплекса "Кузбасс-Арена"

КЕМЕРОВО, 19 февраля. /ТАСС/. Компания "СДС-Строй" (входит в состав ХК "СДС") по итогам проведенного аукциона выбрана застройщиком "Кузбасс-арены" в Кемерове стоимостью 7,4 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

"Спортивное сооружение площадью около 54 тыс. кв. м, рассчитанное на 6 тыс. зрительских мест, должно быть сдано 1 июля 2021 года. Спортивная арена будет предназначена для проведения соревнований по 14 видам спорта: волейболу, баскетболу, минифутболу, гандболу, боевым видам спорта и т. д., а также для проведения массовых мероприятий с трансформацией трибун до 7,5 тыс. зрителей. Это будет единственный за Уралом спорткомплекс, который включит в себя аэротрубу и базу подготовки сборной России по парашютным видам спорта", - говорится в сообщении.

По данным портала Госзакупок, компания "СДС-Строй" стала единственным участником аукциона со стартовой и итоговой ценой контракта 7,414 млрд рублей. Источником финансирования является бюджет Кемеровской области.

Планируется, что на базе спортивного комплекса будет большая волейбольная площадка, 50-метровый бассейн, спортивные и тренажерные залы, площадка для занятия скалолазания, училище спортивного резерва.

Строительство "Кузбасс-арены" планируется начать на проспекте Притомском в Кемерове. В сентябре 2019 года "СДС-Строй" здесь уже начал возведение другого крупного спортивного объекта - ледового дворца "Кузбасс" на 6 тыс. зрителей площадью около 65 тыс. кв. метров, стоимость контракта по которому составила 7,6 млрд рублей.

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