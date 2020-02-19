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На Алтае возбудили дело о жестоком обращении с животными в приюте

В полицию обратились волонтеры, сообщившие, что у животных в приюте "Алиса" в Рубцовске плохие условия содержания

БАРНАУЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по сообщению о жестоком обращении с животными возбудили сотрудники полиции в отношении приюта "Алиса" в городе Рубцовске Алтайского края. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Подразделение дознания МО МВД России "Рубцовский" возбудило <...> уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Сейчас проводятся допросы в рамках расследования уголовного дела - с заявителем, сотрудниками приюта", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили в ведомстве, в полицию обратились волонтеры, сообщившие, что у животных в приюте плохие условия содержания.

Алтайская краевая общественная организация "Приют для бездомных животных "Алиса" была создана в 2013 году. Причиной создания приюта послужило бесконтрольное увеличение численности в Рубцовске бездомных животных. Кроме содержания животных, приют занимается поиском для них новых хозяев.

Теги
РоссияАлтайский край
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