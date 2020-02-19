{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Новосибирском изготовили пробную партию медицинских масок со стерильным слоем

Изделия, имеющие высокую антибактериальную активность, передадут в Минздрав РФ для получения регистрационного удостоверения
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Пробную партию медицинских масок со специальным средним слоем, имеющим высокую антибактериальную активность, изготовили в Бердске Новосибирской области в среду. Партия будет передана в Минздрав РФ для получения регистрационного удостоверения, сообщил журналистам в среду разработчик компании "Биоком", участвующей в создании материала, Виталий Гончаров.

"Мы изготовили (совместно с компанией "Медсклад") пробную партию, прототип маски, которая имеет ярко выраженные стерильные свойства. Прототип был изготовлен сегодня", - сказал Гончаров.

Он добавил, что компания планирует передать такие маски в Минздрав России с тем, чтобы получить от министерства "дорожную карту на регистрацию". "Сейчас во все разрешительные органы будем рассылать прототип, результаты анализов, в результате хотим получить удостоверение Росздравнадзора на медизделие", - сказал Гончаров.

В феврале официальное издание Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) "Наука в Сибири" сообщало, что ученые из Института химии твердого тела и механохимии ИХТТМ СО РАН разработали материал для многоразовых медицинских масок, имеющий высокую антибактериальную активность. В обычных медицинских масках во внутреннем слое используется синтетический материал под названием мельтблаун, как правило, его пропитывают водоотталкивающей смесью. Такие маски теряют свою эффективность через час-полтора использования. Ученые предложили обрабатывать мельтблаун ионами серебра. Исследования эффективности полученного материала показали, что живые микроорганизмы через такие маски не проходят.

"Биоком" на оборудовании компании по производству медицинских изделий, в том числе бахил, одноразовой медицинской одежды, "Медсклад" выпустил пробную партию медицинских масок с антибактериальным слоем. В среду "Медсклад", арендующий площади у Бердского электромеханического завода, также запустил производство медицинских масок с обычными характеристиками. Предприятие рассчитывает выпускать 60-80 тыс. медицинских масок в сутки.

Ранее Минздрав Новосибирской области из-за перебоев в поставках медицинских масок на фоне выросшего спроса из-за обнаруженного в Китае коронавируса нового типа, а также роста числа заболевших ОРВИ и гриппом попросил частный бизнес увеличить выпуск медицинских масок. Ажиотажный спрос на них в регионах Сибири фиксировали как крупные аптечные сети, так и Федеральная антимонопольная служба.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
"Норникель" сменил "Новатэк" в топ-4 MSCI Russia
В топ-4 рейтинга также входят "Газпром", "Лукойл" и Сбербанк
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС