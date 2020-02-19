Под Новосибирском изготовили пробную партию медицинских масок со стерильным слоем

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Пробную партию медицинских масок со специальным средним слоем, имеющим высокую антибактериальную активность, изготовили в Бердске Новосибирской области в среду. Партия будет передана в Минздрав РФ для получения регистрационного удостоверения, сообщил журналистам в среду разработчик компании "Биоком", участвующей в создании материала, Виталий Гончаров.

"Мы изготовили (совместно с компанией "Медсклад") пробную партию, прототип маски, которая имеет ярко выраженные стерильные свойства. Прототип был изготовлен сегодня", - сказал Гончаров.

Он добавил, что компания планирует передать такие маски в Минздрав России с тем, чтобы получить от министерства "дорожную карту на регистрацию". "Сейчас во все разрешительные органы будем рассылать прототип, результаты анализов, в результате хотим получить удостоверение Росздравнадзора на медизделие", - сказал Гончаров.

В феврале официальное издание Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) "Наука в Сибири" сообщало, что ученые из Института химии твердого тела и механохимии ИХТТМ СО РАН разработали материал для многоразовых медицинских масок, имеющий высокую антибактериальную активность. В обычных медицинских масках во внутреннем слое используется синтетический материал под названием мельтблаун, как правило, его пропитывают водоотталкивающей смесью. Такие маски теряют свою эффективность через час-полтора использования. Ученые предложили обрабатывать мельтблаун ионами серебра. Исследования эффективности полученного материала показали, что живые микроорганизмы через такие маски не проходят.

"Биоком" на оборудовании компании по производству медицинских изделий, в том числе бахил, одноразовой медицинской одежды, "Медсклад" выпустил пробную партию медицинских масок с антибактериальным слоем. В среду "Медсклад", арендующий площади у Бердского электромеханического завода, также запустил производство медицинских масок с обычными характеристиками. Предприятие рассчитывает выпускать 60-80 тыс. медицинских масок в сутки.

Ранее Минздрав Новосибирской области из-за перебоев в поставках медицинских масок на фоне выросшего спроса из-за обнаруженного в Китае коронавируса нового типа, а также роста числа заболевших ОРВИ и гриппом попросил частный бизнес увеличить выпуск медицинских масок. Ажиотажный спрос на них в регионах Сибири фиксировали как крупные аптечные сети, так и Федеральная антимонопольная служба.