Модернизацию первичного звена здравоохранения в Иркутской области оценили в 98 млрд рублей

ИРКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Иркутской области оценили модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе в 98 млрд рублей. Эту сумму назвала на сессии Законодательного собрания в среду исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

Президент России Владимир Путин 20 августа 2019 года провел совещание по теме первичного звена здравоохранения и потребовал проанализировать в нем всю организацию работы, принять дополнительные меры по его укреплению. Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин также потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего.

"Министерством здравоохранения Иркутской области разработан проект региональной программы модернизации первичного звена на 2020-2024 годы. Общее расчетное финансирование проекта на практически 4,5 года, по нашим расчетам, составило 98 млрд рублей", - сказала Ледяева.

Главные принципы программы - обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях, рабочих поселках и городах с численностью населения до 50 тыс. человек, приоритет интересов пациента, приоритет профилактических мероприятий. В соответствии с проектом программы, в Иркутской области планируется построить, реконструировать и капитально отремонтировать 563 объекта здравоохранения, в том числе свыше 300 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Запланировано приобретение 618 единиц транспорта, более 19,6 тыс. единиц оборудования, 34 медицинских передвижных комплексов, в том числе передвижных ФАПов, маммографов и флюорографов.

Как сообщила Ледяева, проект региональной программы необходимо согласовать в Министерстве здравоохранения РФ до 1 июня, утвердить - до 1 июля 2020 года. На реализацию программ регионы получат средства из федерального бюджета.