В МЧС заявили о возможном подтоплении более 200 сел в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Количество снега, выпавшего за текущую зиму в Алтайском крае, по данным ЦГМС, уже в некоторых районах превысило среднегодовую норму в два раза. Такое обилие снега во время весеннего паводка может создать проблемы в 202 населенных пунктах, сообщил на комиссии по ЧС в среду врио замначальника главного управления по гражданской обороне и защите населения ГУ МЧС по региону Николай Егоров.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей, в 2019 году паводок прошел спокойно. В 2020 году в Алтайском крае с 17 января на протяжении почти четырех недель продолжались сильные метели и снегопады, в некоторых районах создавшиеся сугробы создают потенциальную опасность подтопления.

"Определено 46 муниципальных образований и 202 населенных пункта, подверженных различным этапам паводка. Для обеспечения безопасного пропуска паводковых вод в крае выполнен комплекс мероприятий - определено 25 заторных участков, которые могут осложнить обстановку в первую волну паводка", - заявил Егоров.

Как пояснил на совещании начальник Алтайского краевого ЦГМС Александр Люцигер, при нынешней погодной ситуации, когда снегопады начались вновь, снегозапас может увеличиваться до третьей декады марта. Из-за оттепели и осадков на первое место вышел фактор содержания воды в снеге.

"При постепенном нарастании тепла и небольших осадках возможно незначительное разрушение снегозапаса, но <...> февраль резко отличается от февраля 2017 года (с ним сравнивают погоду 2020 года, так как условия похожи - прим. ТАСС). В 2017 году был хороший дневной прогрев, ночью вымерзало, но у нас череда циклонов, 23 февраля будет очередной южный циклон с оттепелью, любой резкий заток аномального тепла с осадками может резко спровоцировать такой паводок, как в 2018 году", - пояснил Люцигер.

По словам Егорова, в крае разработано 53 модели развития паводка. Так, в регионе действуют 223 пункта временного размещения на случай эвакуации, где одновременно могут находиться 39 тыс. человек, готовность пунктов будет проверена. Губернатор края Виктор Томенко отметил, что профильным ведомствам необходимо проводить подготовительные работы оперативнее.