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В Томской области незаконно выделили под вырубку участок леса на 10 млн рублей

ФСБ возбудила уголовное дело

ТАСС, 20 февраля. Сотрудник Молчановского лесничества (филиал ОГКУ "Томсклес") в Томской области подозревается в незаконном выделении участка под вырубку леса ценных пород. Ущерб от его действий составил порядка 10 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Управления ФСБ России по Томской области.

"Следственным подразделением УФСБ России по Томской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). [Он] совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, выразившиеся в незаконном выделении под рубку лесных насаждений, относящихся к ценным породам древесины. Ущерб от противоправной деятельности фигуранта составил более 10 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент проводятся следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.

Теги
РоссияТомская область
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