В Новосибирске уволили директора Дома ветеранов, где жаловались на издевательства

ТАСС, 20 февраля. Министерство труда и социального развития Новосибирской области расторгло трудовой контракт с директором Дома ветеранов, постояльцы которого жаловались на издевательства, в учреждении продолжается выездная проверка, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее городской портал "НГС.Новости" сообщал о жалобах проживающих в Новосибирском доме ветеранов на то, что у них отнимают социальные выплаты, плохо кормят и грубо обращаются с ними, а лежачих больных привязывают к кроватям.

"Министерством по инициативе работодателя расторгнут контракт с руководителем Новосибирского дома ветеранов", - говорится в сообщении.

Также в учреждении проводят дополнительную санитарно-гигиеническая обработку, организованы личные приемы постояльцев. "В настоящее время в стационарном учреждении <…> решаются организационно-штатные вопросы. Усилен контроль качества оказания услуг проживающим гражданам в соответствии с установленными стандартами", - уточняется в сообщении.

Также проверку в учреждении проводят прокуратура Новосибирской области, Роспотребнадзор и Росдравнадзор.

Новосибирский дом ветеранов создан в 1966 году, учреждение рассчитано на 430 человек. В нем могут постоянно или временно проживать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, а также люди с первой и второй группами инвалидности, нуждающиеся в реабилитации, бытовом и медико-социальном обслуживании. Учредителями являются Министерство труда и социального развития Новосибирской области и департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области правительства Новосибирской области.