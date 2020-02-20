Новосибирские приставы вернули более 95 млн рублей долгов по зарплатам за 2019 год

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы в 2019 году вернули жителям Новосибирской области более 95 млн рублей долгов по зарплатам, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Во многом рост обеспечен за счет выплаты долгов работникам транспортной компании "Ратэк", сообщил в пресс-центре ТАСС руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области - главный судебный пристав Новосибирской области Эдуард Бабков.

"Благодаря работе судебных приставов региона 1594 гражданам выплачена задолженность по заработной плате, общая сумма составила 95 млн рублей. Это на 17,8 млн больше, чем в 2018 году", - сказал он.

Бабков отметил, что в 2019 году общее количество находящихся на исполнении документов о взыскании заработной платы составило 4,3 тыс. документов, при том, что в 2018 году их было 3,5 тыс..

"Рост [выплат] был за счет "Ратэка" (ООО "Ратэк", - прим. ТАСС), там порядка 800 документов было, с учетом того, что [они] ушли в стадию банкротства. На имущество, которое было выявлено, мы сразу наложили арест. С учетом того, что сумма по задолженности была большая, всех денег нам не хватило, соответственно, сейчас они в стадии банкротства. Документы, которые были предъявлены до введения процедуры банкротства, были окончены, направлены конкурсному управляющему, остальные остались на исполнении", - пояснил Бабков.

Говоря об итогах работы управления за 2019 год, он уточнил, что объем средств, которые взыскали судебные приставы Новосибирской области, составил 13,8 млрд рублей. Это на 1,6 млрд рублей больше в сравнении с предыдущим годом. В бюджеты всех уровней управлением перечислено более 5 млрд рублей, что на 800 млн рублей больше показателя 2018.

Рост наблюдается по ряду категорий. В частности, в пользу детей взыскано почти 324,5 млн рублей алиментов (плюс 20 млн рублей), за услуги ЖКХ взыскано 450,5 млн рублей (плюс 96,8 млн рублей).