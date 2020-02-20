Суд продлил арест и.о. прокурора Норильска по делу о взятке

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Суд продлил до 23 мая арест и. о. прокурора Норильска Хаважу-Бауди Гутаеву и его брату Докке Гутаеву по делу о взятке. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

"Сегодня Железнодорожный районный суд города Красноярска продлил арест и. о. прокурора Норильска Хаважу-Бауди Гутаеву и его брату Докке Гутаеву до 23 мая 2020 года включительно. Арестованные 24 декабря 2019 года Гутаевы проходят по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сообщили в суде.

Как ранее сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах, Гутаев подозревается в нескольких эпизодах, связанных со взятками, и "по одному из них был задержан с поличным".

По данным из открытых источников, Гутаев родился в Шали в 1987 году, имеет чин младшего советника юстиции. Исполнять обязанности прокурора Норильска он начал в 2018 году. Краевая прокуратура сообщила об отстранении Гутаева от служебных обязанностей.

В начале февраля источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что прокурор Красноярского края Михаил Савчин, возглавлявший ведомство с 2012 года, подал в отставку после смены руководства Генпрокуратуры РФ и скандала, связанного с задержанием Гутаева. В конце прошлой недели по подозрению в получении взятки были арестованы прокурор Березовского района края Бекхан Аслаханов, а также его брат Алихан Аслаханов.