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В Сибири паводок может затронуть более 700 населенных пунктов

По данным МЧС, в них постоянно проживают 180 тыс. человек, а с учетом владельцев садово-дачных участков - около 1 млн

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Более 700 населенных пунктов в регионах Сибирского федерального округа (СФО) могут попасть в зону риска во время паводка, сообщил в четверг полпред президента РФ в округе Сергей Меняйло на совещании по вопросу подготовки сибирских регионов к паводку.

"В этом году ожидается сложная обстановка при прохождении весеннего половодья <...>. По оценкам МЧС России, в этом году в зону риска могут попасть более 700 населенных пунктов", - сказал Меняйло, добавив, что речь идет в том числе о дачных поселках и садоводческих участках.

По данным МЧС, в этих населенных пунктах постоянно проживают 180 тыс. человек, а с учетом владельцев садово-дачных участков - около 1 млн человек.

Меняйло также сообщил, что в республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях снегозапасы превышают норму в два и более раза. Помимо традиционных мест подтопления, подъем уровня воды до опасных отметок ожидается на равнинной и степной территории Южной Сибири.

Почти все регионы Западной Сибири попадают в зону подтопления

Практически все регионы Западной Сибири попадают в зону подтопления в период весеннего половодья из-за больших запасов снега и аномально теплой погоды, сообщил на совещании начальник департамента Росгидромета по СФО Александр Гритчин.

"Везде практически Западная Сибирь и Омская область - она в зоне подтопления. Сегодня ситуация такова, что практически все субъекты федерации попадают под подтопление", - сказал Гритчин.

Он отметил, что ряд факторов говорят о том, что ситуация с весенним половодьем в регионах Сибири будет сложной. В частности, по словам Гритчина, запасы снега составляют более 200%, а толщина льда намного меньше средних многолетних показателей.

При этом, по словам представителя Росгидромета, ситуацию усугубляют температурные перепады и аномально теплый февраль.

"Следует обратить внимание и на большие запасы снега в Алтайском крае, где формируется питание нашей Оби. <…> В бассейне реки Бия в Республике Алтай уже на сегодняшний день 180% запасов снега", - сказал он, добавив, что в реке Катуни запасов снега до 130-140%.

По словам Гритчина, много снега и в горах Алтая. 

Теги
РоссияМеняйло, Сергей Иванович
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