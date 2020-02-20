Кассационный суд подтвердил незаконность строительства завода по розливу воды из Байкала

"Прокуратура в кассационной инстанции отстояла законность решения суда о признании незаконной разрешительной документации на завод ООО "Аквасиб". На данной стадии обжалования участие в деле принимали представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Судебная коллегия признала постановленные по делу судебные акты законными, доводы прокуратуры обоснованными", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 20 февраля. /ТАСС/. Восьмой кассационный суд в Кемерове не удовлетворил кассационную жалобу компании "Аквасиб", которая пыталась оспорить решение предыдущей инстанции о признании незаконным разрешения на строительство завода по розливу воды из Байкала в Иркутской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В пресс-службе прокуратуры пояснили ТАСС, что решение кассационной инстанции компания может обжаловать в Верховном суде.

27 марта 2019 года Кировский районный суд Иркутска признал незаконными положительное заключение государственной экологической экспертизы и разрешение на строительство, выданные компании "Аквасиб", которая на основании этих документов в январе начала строить завод на берегу Байкала. Одним из доводов природоохранной прокуратуры, которая подавала иск с требованием запретить строительство, было то, что общественные слушания по проекту прошли с нарушениями. Проведение слушаний является одним из условий получения инвестором заключения экологической экспертизы и разрешения на строительство. Прокуратура также настаивала на том, что стройка затрагивает болото, где во время миграции останавливаются редкие птицы.

В июне 2019 года "Аквасиб" пытался оспорить решение суда в апелляционной инстанции, однако в удовлетворении требований ему было отказано. В июле 2019 года официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщал, что проект строительства завода по розливу воды из Байкала компании "Аквасиб" изначально имел массу нарушений, в частности, документация на строительство была оформлена без учета экологических требований.

Строительство завода остановлено. Первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, вывести предприятие на полную мощность - в 2021 году, 20% продукции должны были пойти на российский рынок, 80% - на экспорт в Китай, Южную Корею, Монголию. Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд рублей, проектная мощность - 190 млн литров в год. Основным владельцем "Аквасиба" является Дацинская водная компания "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае.