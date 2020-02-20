Экс-директора оборонного завода в Новосибирске осудили за мошенничество

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору 15-го Центрального авторемонтного завода (ЦАРЗ-15) Новосибирска Виктору Романову, он осужден на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщается на сайте суда.

Романов, который руководил ЦАРЗ-15 с 2004-го по 2013 год, а также его подчиненные Сергей Неворотов и Денис Стецурин обвинялись в хищении средств, выделенных на ремонт военной техники и комплексную реконструкцию одного из цехов автозавода. Ущерб по делу составил около 330 млн рублей.

"Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой"), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация, отмывание денежных средств"), каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы. Романову В. В. назначено наказание на срок 8 лет со штрафом в размере 800 000 рублей, Неворотову С. Б. - на 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, Стецурину Д. А. - на 6 лет со штрафом в размере 700 000 рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Новосибирский ЦАРЗ-15 основан в 1929 году. В настоящее время входит в ОАО "Спецремонт", учрежденное Министерством обороны РФ, и является одним из крупнейших подобных предприятий в стране. Специализируется на работе с тяжелыми грузовиками, бронетранспортерами и др. Летом 2017 года московская компания "Коммерция и консалтинг" подала заявление о банкротстве предприятия в связи с наличием у него задолженности в 6,5 млн рублей. Ранее компания получила от оборонного завода ряд контрактов на поставку шин для автомобилей "Камаз", КрАЗ и "Урал" на сумму около 12 млн рублей.