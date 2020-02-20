Восемь человек пострадали в ДТП в Иркутской области

ИРКУТСК, 20 февраля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в четверг в городе Усть-Илимске Иркутской области, в результате восемь человек пострадали, в том числе двое детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

"В 12:22 мск произошло дорожно-транспортное происшествие в Усть-Илимске на объездной автодороге ГЭС (дорога местного значения), столкнулись легковые автомобили Toyota Premio и Toyota Hiace. В результате ДТП погибших нет, пострадали восемь человек, из них два ребенка", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в городскую больницу Усть-Илимска, сейчас их осматривают медики.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области ТАСС сообщили, что пострадавшим детям пять и семь лет. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Усть-Илимск с населением 81 тыс. человек находится почти в 900 км от Иркутска.