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Новосибирский институт травматологии прокомментировал увольнения в медучреждении

В пресс-службе НИИТО со ссылкой на врио директора заявили, что увольнения сотрудников не связаны со сменой руководства

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Увольнение сотрудников новосибирского НИИ травматологии и ортопедии (ННИИТО), одного из ведущих российских медучреждений по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, не является массовым и не связано с недавней сменой руководства института. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба НИИТО со ссылкой на врио директора Андрея Корыткина.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что после назначения в октябре 2019 года нового руководителя из ННИИТО якобы массово увольняются врачи, а на их место приходят бухгалтеры. Кроме этого, сообщается, что в институте возникли проблемы с оборудованием, а также не представлена новая концепция развития.

"С конца прошлого года мы проводим организационно-штатные мероприятия, которые привели к некоторым изменениям. В силу объективных причин, не зависящих от руководства института, ушли несколько врачей. Увольнения сотрудников совсем не означают жизненную драму - у людей меняются обстоятельства, многие из них перешли на следующий карьерный этап, переехали в другой город или сменили профиль своей деятельности", - цитирует пресс-служба Андрея Корыткина, который поясняет, что институт не испытывает дефицита кадров в связи с уходом врачей.

Исполняющий обязанности директора ННИИТО признает, что в учреждении есть проблемы с оборудованием, поскольку "они копились десятилетиями". Однако он отметил, что руководство института уже закупило недостающую апааратуру.

Коррупционный скандал

Руководство в новосибирском НИИ травматологии и ортопедии сменилось после коррупционного скандала, произошедшего в 2018 году, в центре которого оказался бывший директор учреждения Михаил Садовой, возглавлявший НИИ с 2006 года. Он покинул пост в начале 2018 года, став фигурантом уголовного дела. Он обвинялся по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). В августе Садовой был приговорен к двум с половиной годам колонии. Он признавал вину лишь частично, отмечая, что финансовые вопросы решал научный консультант НИИ Сергей Поскочин, который скрывается за границей.

И.о. директора института была назначена Ирина Кирилова. В октябре 2019 года учреждение возглавил Андрей Корыткин. В период смены руководства и возбуждения уголовных дел объемы оказания медпомощи институтом значительно снизились. В конце 2019 года Корыткин заявил, что институт намерен восстановить показатели, упавшие после коррупционного скандала.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Минздрава России - крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии. В 2012 году на базе НИИ был создан первый в России медицинский технопарк, который объединяет производителей высокотехнологичного медицинского оборудования, протезов и имплантов.

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