СГК приступит к строительству нового энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3 в 2021 году

КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания приступит к строительству нового энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3 в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил директор Красноярского филиала компании Александр Шлегель.

Красноярская ТЭЦ-3 построена в 1992 году. До ввода в эксплуатацию энергоблока в 2012 году работала в режиме котельной, вырабатывая только теплоэнергию. Установленная тепловая мощность станции - 582 Гкал/ч. ТЭЦ обеспечивает теплоэнергией большую часть Советского района Красноярска, в частности, микрорайоны "Северный", "Взлетка", "Иннокентьевский", а также микрорайон "Покровский" Центрального района краевого центра.

"Мы сейчас прорабатываем вопрос выбора оборудования и разработки проектной документации. Я думаю, [начало строительства] реально в следующем году", - сказал Шлегель, уточнив, что строительство энергоблока согласовано с федеральными органами власти и регуляторами. По его словам, объем инвестиций еще будет уточняться.

Ранее сообщалось, что электрическая мощность второго энергоблока составит 200 МВт, тепловая мощность - 270 Гкал/ ч.

СГК - энергетический холдинг, работающий на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности - производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла потребителям. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.