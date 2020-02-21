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В Омске зафиксировано превышение ПДК сероводорода в воздухе

По данным пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии области, жалоб населения на загрязнение воздуха за сутки не поступало

ОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Центр экомониторинга Омска зафиксировал в четверг на севере города, где расположены в том числе основные нефтехимические предприятия региона, двойное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии области.

"Вчера в дневное время был организован плановый выезд экологической лаборатории по мониторингу. Результаты отбора проб воздуха в Советском округе показали превышение по сероводороду в 2 ПДК", - сказал собеседник агентства, отметив, что жалоб населения на загрязнение воздуха за сутки не поступало.

В Омске, который по майскому указу президента РФ Владимира Путина обязан к 2024 году снизить выбросы в атмосферу на 20%, регулярно фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе.

В январе 2020 года в городе было восемь случаев превышения ПДК загрязняющих веществ. В разные дни была отмечена повышенная концентрация аммиака, оксида азота, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, хлороводорода, сероуглерода, метилмеркаптана и этилбензола.

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РоссияОмская область
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