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Дороги к 25 селам в Алтайском крае расчищают от снега после сильной метели

В пятницу также перекрыты для всех видов транспорта две региональные дороги - от Змеиногорска до границы с Новосибирской областью и от села Поспелиха до границы с Казахстаном

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники дорожных служб в Алтайском крае начали расчистку дорог к 25 селам Змеиногорского района, которые оказались отрезанными от транспортных артерий из-за сильной метели. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Минтрансе региона.

"Дороги к 25 селам занесло метелью в Змеиногорском районе. Только сегодня открыта дорога до самого района, не было видимости, сегодня начали расчистку дорог к селам", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 19 февраля были закрыты для проезда пять участков трасс в регионе из-за метели и плохой видимости. В крае было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 20 м/с, гололеда и плохой видимости на дорогах. По регионального гидрометцентра, в южных районах в ближайшие дни ожидается мокрый снег, в предгорьях - сильный, гололед.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, в пятницу перекрыты для всех видов транспорта две региональные дороги - от Змеиногорска до границы с Новосибирской областью и от села Поспелиха до границы с Казахстаном. На других дорогах федерального и регионального значения проезд обеспечен. Организовано оповещение водителей дальних рейсов, открыты пункты временного размещения там, где происходит наибольшее количество заносов.

Ранее из-за плохих погодных условий в регионе в общей сложности с 17 января и в течение почти трех недель закрывалось около 240 дорог. По данным МЧС, ограничения движения вводились на 32 участках дорог. В 24 муниципальных районах был затруднен проезд к 150 населенным пунктам с населением более 32,7 тыс. жителей.

Теги
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