Власти Алтайского края направили на подготовку к паводку более миллиарда рублей

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Подготовка к паводку 2020 года ведется в Алтайском крае - в регионе выделили на борьбу со стихией материальные, технические и финансовые ресурсы на сумму более миллиарда рублей. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте региона.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей, в 2019 году паводок прошел спокойно. В 2020 году в Алтайском крае с 17 января на протяжении почти четырех недель продолжались сильные метели и снегопады, в некоторых районах создавшиеся сугробы создают потенциальную опасность подтопления.

"В крае готовы к открытию 223 пункта временного размещения людей - там могут принять около 40 тыс. человек. В регионе созданы финансовые и материально-технические ресурсы на сумму более одного миллиарда рублей для предупреждения возможных ЧС", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба отмечает, что сложная ситуация из-за большого количества снега складывается по всей Сибири - количество снега в среднем превышен в 1,5 раза. Как ранее сообщал ТАСС, в некоторых районах Алтайского края он превышен в 2,5 раза по отношению к среднемноголетней норме. По данным пресс-службы правительства региона, в Алтайском крае из 69 муниципальных образований паводок может прийти в 46 муниципальных образований, подтоплению могут подвергнуться 202 населенных пункта - это 15 тыс. домов с более 42 тыс. жителей, а также - 89 социальных и инфраструктурных объектов. Паводок также может повредить 30 мостов. Планируется проверить 39 гидротехнических сооружений, которые требуют повышенного внимания.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, при подготовке к паводку планируется проводить специальные учения по ликвидации последствий подтопления и спасанию людей.