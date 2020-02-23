В Омске зафиксировано загрязнение атмосферы сероводородом и этилбензолом

ОМСК, 23 февраля. /ТАСС/. Центр экологического мониторинга Омска зафиксировал в атмосфере превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода и этилбензола. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

"С 9:00 до 14:00 22 февраля передвижная эколаборатория находилась на замерах атмосферного воздуха в Советском округе города Омска. Результаты отбора проб показали превышение по сероводороду и этилбензолу", - сказали в пресс-службе.

В региональном Минприроды ТАСС уточнили, что предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена в 1,25 раз, этилбензола - в 1,23 раза. Результаты замеров направлены в Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Для 28 предприятий Омска до 23:00 введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой категории. Для Омского нефтеперерабатывающего завода, завода "Омский каучук" и ООО "Астра" введен режим НМУ 2 категорий. Благодаря этим мерам сокращение выбросов предприятий должно обеспечить снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40%.

В Омске, который по майскому указу президента РФ Владимира Путина обязан к 2024 году снизить выбросы в атмосферу на 20%, регулярно фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе.

В январе 2020 года в городе было восемь случаев превышения ПДК загрязняющих веществ. В разные дни была отмечена повышенная концентрация аммиака, оксида азота, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, хлороводорода, сероуглерода, метилмеркаптана и этилбензола.