Суд в Красноярске не стал арестовывать водителя, подозреваемого в наезде на журналиста

КРАСНОЯРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Красноярска избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий Алексею Талюку, подозреваемому в наезде на журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Суд постановил избрать Талюку Алексею Борисовичу меру пресечения в виде запрета определенных действий, установив следующие запреты: покидать место жительства в период с 23:00 до 06:00, общаться с представителями средств массовой информации, осуществлять комментарии следственных и процессуальных действий по настоящему уголовному делу", - сказал ТАСС источник.

Кроме того, Талюку запрещается общаться с потерпевшим журналистом за пределами следственных и процессуальных действий по делу. Отмечается, что запрет покидать место жительства устанавливается на два месяца, то есть до 21 апреля включительно.