На берегу Байкала состоялся концерт с музыкальными инструментами изо льда

ИРКУТСК, 23 февраля. /ТАСС/. Концерт, где исполнители играли на музыкальных инструментах изо льда, состоялся в поселке Листвянка под Иркутском. Выступление артистов организовали в зале, также построенном изо льда.

"В прошлом году мы организовали такой концерт в качестве эксперимента. В этом году вновь проводим концерт с музыкальными инструментами изо льда, у нас полноценный концертный зал. Шоу состоит из двух сетов: первый - это инструменты только изо льда, которые позволяют послушать, как звучит байкальский лед, а во второй части добавляем привычные музыкальные инструменты и создаем микс из двух видов инструментов", - сказал ТАСС один из организаторов мероприятия Павел Санников.

Творческий коллектив организаторы собрали из шести человек. Это музыканты из разных городов Иркутской области. Инструменты изо льда исполнители вырезали сами. "У нас не профессиональные резчики [создавали инструменты], а просто люди, которые любят свое дело. Это музыканты, которые горят желанием попробовать что-то новое, не боятся трудностей, не боятся играть на морозе. И мы объединены желанием как можно большему числу людей рассказать о многогранной красоте Байкала", - говорит Санников.

В ледовом оркестре звучали знакомые всем гитары, барабаны, так и уникальные инструменты. "Некоторые из них мы придумали сами, это чистой воды фантазия. Исполнители все многофункциональные, периодически переходят от одного инструмента к другому. Но, как и в любом коллективе, у нас есть барабанщик, певец - в нашем случае девушка, обязательно гитарист - у нас два гитариста, которые играют на гитарах, сделанных изо льда. И остальные [исполнители] просто помогают играть на таких инструментах, как айсофон - это ксилофон, сделанный изо льда, это инструмент "Музыка ветра", также сделанный изо льда, и есть у нас оригинальные инструменты, в которых есть лед со стучанием и снег с шуршанием", - говорит Санников.

"В этом году у нас большое разнообразие [инструментов изо льда], например, это маримба, горные ледяные барабаны, трубофон, "Музыка ветра" и "Музыка льда". Они издают уникальный звук", - сказал ТАСС участник творческого коллектива и один из организаторов шоу Виктор Головченко. По его словам, основная сложность игры на ледяных инструментах заключается в том, что лед - капризный материал, и к нему должен быть особый подход: "Лед очень трудно настроить с настоящим инструментом, чтобы звучало синхронно и хорошо".

Ледяной зал

Как рассказал Санников, готовится к концерту начали в декабре, когда на Байкале устанавливался первый лед. Чтобы вырезанные изо льда хрупкие инструменты не разрушились под солнцем, возвели из ледяных блоков концертный зал в виде купола. "Кроме того, людям на улице тоже тяжело, мороза не боишься, но боишься ветра. А здесь нет ветра, здесь минус 4-5, вполне комфортно, чтобы поиграть полчаса-час. Хотя и это нестандартные условия. Певцы обычно берегут связки, не поют на улице, музыканты берегут пальцы - не играют на улице. Поэтому у нас самые отважные собрались", - говорит Санников.

По его словам, концерт с инструментами изо льда был придуман, чтобы "насытить зимний Байкал большим количеством интересных событий". Мероприятие стало частью фестиваля ледовых скульптур "Живи на Байкале", который ежегодно проходит в Иркутской области. В 2019 году фестиваль посетили около 10 тыс. человек.