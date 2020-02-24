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В Алтайском крае ищут двух рыбаков, пропавших на Оби

По предварительной информации, они передвигались на снегоходе и могли провалиться под лед

ТАСС, 24 февраля. Спасатели проводят операцию по поиску двух рыбаков из Барнаула, которые пропали в Каменском районе Алтайского края на реке Обь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Ведутся поиски двух рыбаков из Барнаула, пропавших в Каменском районе на Оби, поиски ведутся с сегодняшнего дня, в них участвуют сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Каменского, приехали спасатели из Барнаула", - сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, рыбаки были на снегоходе и могли провалиться под лед.

Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по Алтайскому краю, 23 февраля в 15:00 (11:00 мск) в межмуниципальный отдел МВД России "Каменский" поступило сообщение об исчезновении двух жителей Барнаула, которые приехали в Каменский район на рыбалку. По предварительным данным, в темное время суток они выдвинулись на снегоходе с территории базы к протоке реки Обь, с тех пор на связь они не выходили.

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РоссияАлтайский край
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