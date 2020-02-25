Омский хоспис откроет в июне дневной стационар для неизлечимо больных детей

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Благотворительный центр помощи детям "Радуга", который в прошлом году создал под Омском первый за Уралом хоспис для неизлечимо больных детей "Дом радужного детства", откроет в июне дневной стационар для продолжения лечения своих пациентов. Об этом рассказал во вторник ТАСС председатель правления "Радуги" Валерий Евстигнеев.

"Сейчас мы делаем там ремонт, устанавливаем лифт, делаем безопасными лестничные марши для детей-инвалидов. Планируем зайти [c пациентами] в июне. Те дети, которые прошли у нас курс лечения в хосписе, мы дадим им возможность продолжить заниматься, наблюдаться у специалистов. Конечно, все будет бесплатно. Это будет как дневной стационар", - сказал Евстигнеев.

По его словам, как и хоспис, учреждение, которое организовывается в трехэтажном коттедже, подаренном "Радуге" местным бизнесменом, рассчитано на 15 детей. "Больше, к сожалению, мы не потянем - не хватает специалистов-реабилитологов. И если в хосписе мы помогаем и родителям таких детей, то в этом центре будут только ребенок и его лечение", - отметил глава центра.

Он добавил, что после курса лечения в хосписе очень важно продолжать работу с пациентами. "Это необходимо, чтобы они не возвращались в те форматы, с которыми они пришли. И есть дети, которые практически постоянно нуждаются в такой поддержке", - подытожил Евстигнеев.

Благотворительный центр помощи детям "Радуга" основан в 1997 году. Это некоммерческая, неполитическая, нерелигиозная организация, цель которой - помощь детям-сиротам, больным детям, детям-инвалидам, малообеспеченным, многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Детский хоспис "Дом радужного детства" построен в 10 км от Омска, рядом с деревней Подгородка. Здесь более ста лет назад был создан дендропарк, и среди лесостепи выросли хвойные боры. Реализация проекта, при разработке которого использовались европейские паллиативные технологии, обошлась благотворительному фонду в 90 млн рублей.