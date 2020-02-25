Зампредом СО РАН назначили экс-директора вуза, где преподаватели жаловались на зарплаты

ТАСС, 25 февраля. Сергея Сверчкова, экс-директора Сибирского института управления (СИУ) - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), назначили заместителем председателя Сибирского отделения Российской Академии наук (СО РАН) по развитию Новосибирского научного центра (ННЦ) - проекта, который реализуется по поручению президента РФ и оценен в более 500 млрд рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте Президиума СО РАН.

Осенью 2019 года работники сибирского филиала РАНХиГС написали открытое обращение для СМИ, где жаловались на действовавшего тогда директора института Сверчкова из-за крайне низкой, по их мнению, стоимости преподавательского часа - 210 рублей в час. Сотрудники также были недовольны тем, что Сверчков, по их мнению, исказил информацию о стоимости часа работы, которую озвучил публично, - до 1 тыс. рублей в час, не рассказав, что такой доход достигается за счет высочайшей нагрузки на преподавателя. Бывший руководитель института был не согласен с претензиями. В ноябре он покинул свой пост.

"Сергей Сверчков принят на работу на должность заместителя председателя СО РАН по развитию ННЦ (Новосибирского научного центра)", - говорится в сообщении. Контракт заключен 7 февраля и продлится до 27 сентября 2022 года, он заключен на период действия полномочий председателя СО РАН.

Проект развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, включает в себя создание новых кластеров для объединения образования, науки и производства. По расчетам специалистов, на создание объектов инновационной инфраструктуры проекта "Академгородок 2.0", нужно 150 млрд рублей. Общая стоимость реализации плана развития ННЦ составляет 500 млрд рублей.