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Губернатор Новосибирской области распорядился усилить подготовку к паводкам

В регионе увеличат запас материалов, необходимых для ликвидации последствий паводков, а также мобилизуют большее число спецтехники

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил региональным министерствам усилить противопаводковые мероприятия на территории региона. Об этом Травников сообщил во вторник в ходе оперативного совещания в областной администрации.

Полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на прошлой неделе сообщил, что весной 2020 года на территории округа ожидается сложная обстановка при прохождении половодья. Меняйло также отметил, что в республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях общий объем лежащего снега в настоящий момент превышает норму в два и более раза.

"Паводок в этом году будет тяжелый, поэтому я думаю, что мероприятия противопаводковые нужно усилить в 1,5-2 раза по запасам материала и мобилизации техники, а также оперативной ликвидации всех подтоплений", - сообщил Травников.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, принято решение увеличить в два раза запас водопропускных металлических труб.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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