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В Красноярске найдено второе за последние дни тело со следами укусов собак

Ранее в одном из дворов города нашли погибшую женщину, рядом с ней была стая собак

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Тело мужчины со следами укусов собак обнаружено в Красноярске, сообщила во вторник журналистам пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"25 февраля 2020 года в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что на территории гаражного массива в Ленинском районе краевого центра обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для укусов домашних животных", - сообщили в СК, отметив, что по данному факту начата проверка, на месте работают следователи.

Это уже второй за последние дни подобный случай. В субботу в одном из дворов Красноярска было найдено тело женщины со следами укусов, еще одна женщина была госпитализирована. Рядом с погибшей была стая собак.  В отношении руководителя управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". 

"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации города Красноярска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности двух и более лиц")", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительной версии, он не организовал проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и не контролировал исполнение деятельности приюта "Бездомный пес" в части отлова и содержания собак. Это повлекло за собой смерть женщины. Еще одна женщина госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами.

Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласно данным сайта мэрии Красноярска, УДИБ возглавляет Евгений Петрюк.

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РоссияКрасноярский край
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