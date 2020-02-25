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Глава МЧС распорядился усилить подготовку Иркутской области к паводкам и пожарам

Евгений Зиничев сообщил, что в пожароопасный период и во время паводков будет функционировать космический мониторинг, необходимое оборудование регион получит весной

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев в ходе рабочей поездки в Иркутскую область распорядился усилить подготовку региона к весенним паводкам и пожароопасному сезону. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожаров необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности населенных пунктов. Снижение количества происшествий в Иркутской области, как природных, так и техногенных, а также повышение уровня реагирования на них должно стать результатом общей целенаправленной работы", - цитируют Зиничева в пресс-службе.

На совещании в правительстве региона обсуждалась подготовка лесного хозяйства к пожароопасному сезону и возможность включения авиации МЧС в резерв в случае возникновения лесных пожаров. Органам местного самоуправления было поручено провести профилактику в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров.

При возникновении паводков глава МЧС потребовал проводить оповещение населения всеми возможными способами. "Население должно знать реальную картину о складывающейся ситуации и иметь возможность заблаговременно принять решение по эвакуации и спасению имущества. В период весеннего половодья, летних паводков и в течение всего пожароопасного периода будет функционировать космический мониторинг, который даст подробную информацию о детальном развитии ситуации для принятия необходимых мер. Необходимое оборудование для этого Иркутская область получит уже этой весной", - отметил Зиничев.

В свою очередь врио главы Иркутской области Игорь Кобзев заверил, что в подверженных паводкам населенных пунктах готовятся пункты временного размещения, формируются запасы медикаментов и всего необходимого для организации жизнеобеспечения, а также создан резерв взрывчатых веществ, проводится обучение взрывников.

Теги
РоссияЛесные пожары в СибириЗиничев, Евгений НиколаевичИркутская областьПаводок в Иркутской областиКобзев, Игорь Иванович
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